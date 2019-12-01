شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس لاتسعى لاستعادة علاقتها بليام هيمسورث..وما يتردد "شائعات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تسعي النجمة العالمية مايلي سايروس لاستعادة علاقتها الجيدة بزوجها السابق نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث وذلك بالرغم من التقارير التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية ، فقد نفي موقع " جوسيب كوب " المتخصص في اظهار حقيقة الشائعات الخاص بالفنانين و التواصل مع المقربين بهم .
انفصلت مايلي وليام خلال الصيف الماضي وهوالخبرالذي اعلنه الثنائي للعالم كله، وبعد هذا الانفصال عاشت مايلي حالة الإحباط و التخبط بين ارتباطها بكيتلين كارتر وانفصالهما ثم الارتباط بكودي سيمبسون، ووفقا لتقريرأثارالكثيرمن الجدل نشره موقع " STAR " ، أن المغنية الشابة تريد أن تستعيد علاقتها الجيدة بزوجها السابق.
وأكد مصدر للموقع أن مايلي حزينة لما وصلت اليه الأموروهي ترغب في استعادة زوجها من جديد ، فهي أعلم أنها كانت تتصرف بجنون في الآونة الأخيرة، لكنها في أعماقها تحب ليام "
و بالرغم من تداول هذا التقريرالوهمي إلا أن مايلي سايروس تظهر باستمرار مع صديقها كودي سيمبسون واحتفلت معه منذ عدةأيام بعيد ميلادها الـ 27 .
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