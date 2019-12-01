"تبدأ يومها بالقرآن وتعتبر المطبخ شيئا أساسيا".. كيف تحدثت رانيا يوسف عن نفسها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ45، اليوم الأحد، إذ إنها من مواليد 1 ديسمبر عام 1973، وتزوجت رانيا 3 مرات، ولديها ابنتان من زوجها الأسبق المنتج محمد مختار، هما ياسمين ونانسي.

وبدأت رانيا حياتها الفنية في بدايات التسعينيات، من خلال عدة مسلسلات وسهرات تليفزيونية، وظهرت في فيلم المنسي، واكتسبت شهرتها من خلال مسلسل عائلة الحج متولي "2001".

وقدمت رانيا أكثر من 100 خلال مشوارها، وتنتظر عرض مسلسلين مملكة إبليس والآنسة فرح، وفيلمي دماغ شيطان وصندق الدنيا.

وقدمت رانيا خلال 2019 برنامج عبر "يوتيوب" باسم "More about rania" كشفت فيه عن العديد من التصريحات عن حياتها، نستعرض أبرزها..

- تعتبر المطبخ شيئا أسياسا وتشتري مستلزماته وتغسل الأطباق بنفسها، ولا تستطيع مقاومة الملوخية ومحشي الكرنب والباذنجان المخلل.

- لديها 5 كلاب، وتقضي فترة الإجازة معها ولا تستطيع العيش دون قطط وكلاب، وطالبت بتبني كلاب الشوارع، وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص يسم كلاب الشوارع".

- أكثر لوك تحبه هو "الويفي الواسع" وتحب الشعر الطويل، وتذهب للكوافير مرتين أسبوعيا، وأكثر لون مفضل بالنسبة لها الأسود.

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- تحب سماع محطة القرآن الكريم عقب استيقاظها من النوم، وتحتاج لساعة ونصف لكي تتغلب على آثار النوم.

- لا تستطيع النوم إذ كان عندها ارتباطات عمل وتصوير، وتفضل الاستيقاظ مبكرا

- وفي حلقة مع ابنتيها، قالت نانسي: "أجمل هدية أتت بها لوالدتها هي نفسها"، مضيفة أنها تتمنى أن تصبح ممثلة مثل والدتها وأنها تكره انشعال والدتها عنها بسبب العمل، بينما قالت ياسمين إنها تحب الورد والعطور ولا تفضل العمل في المجال الفني.

- وفي حلقة مع والدها، قال عن رانيا: "أصبحت فنانة مشهورة وناجحة ولكنها تتمتع بمواهب عديدة لم تبرزها بعد وما زال أمامها الكثير لتقدمه، فهى منذ الصغر تتمتع بمواهب متعددة في الغناء والرقص والتمثيل والرسم، تتمتع بهدوء شديد وطيبة بشكل زائد عن اللازم، وتلك الصفة التى أعتز بها فى ابنتى، كما إننى أعتبرها صديقة منذ طفولتها، وابنتها نانسي تشبهها كثيرا".

بينما قالت رانيا عنها: "أحن رجل فى الدنيا، ومتفاهم جدا، ولا يتدخل فى قرارتها، وليس محبا للماديات، ويعيش معها فى منزلها بعد انفصالها عن زوجها".

- تحرص على الذهاب على الجيم بشكل دائم.