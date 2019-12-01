مخرج أفضل فيلم في "القاهرة السينمائي": بطل الفيلم "هاوٍ".. وسعيد لفوزنا بجائزتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أبدى المخرج فيرناندو فرياس مخرج الفيلم المكسيكي"لم أعد هنا"، الذي فاز بجائزة الهرم الذهبي في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، سعادته بهذه الجائزة، موجها الشكر لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم يتحدث من مجموعة الأطفال الذين يفضلون نوعا من الموسيقى الكولومبية ولا يقبلون غيرها، ويتخذ الفيلم من الموسيقى محورا لتسليط الضوء على العصابات الكولومبية والهجرة غير الشرعية والتواصل مع الآخرين وقرارات الترحيل وبناء الجدار، التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعن فوز الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا بجائزة أحسن ممثل، قال فرياس في تصريحات لـ"الخليج 365": " أنه أمر عظيم، لكونه طفلا غير محترف وتم تدريبه هو وباقي الأطفال لمدة شهور على الرقص والتمثيل".

وأوضح أن خوان أبدى استجابة قوية وتعلم بشكل سريع على الرقصات، موضحا أنه لكون أبطال الفيلم لم يعاصروا هذه المرحلة، جعلهم يستعينوا بأصدقائهم الأكبر منهم وأشقائهم.

ولفت إلى أن ما يتحدث عنه الفيلم حدث في الواقع مع صناعه، حين توقفوا عن التصوير لمدة عام بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرة أمريكا لمدة عام.

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وكان المخرج قد قال، في الندوة التي أعقبت عرض فيلمه في المهرجان، أن أغلب الشخصيات حقيقية وجميع الممثلين غير محترفين وبعض من ظهر بالفيلم يجسد عمله الحقيقي، مشيرًا إلى أن المجموعة المهووسة بالموسيقى الكولومبية كانت موجودة بالفعل.

الفيلم إنتاج المكسيك، والولايات المتحدة، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ شارك في المسابقة الدولية

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا، فيما شارك في عضويتها؛ الممثلة الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو الذي فاز فيلمه "مزمن" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، والمخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، والمخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي الفائز بجائزتين جولدن جلوب، و5 جوائز دافيد دي دوناتيلو.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.