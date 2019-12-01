تراند اليوم : بعد كشفها عن خيانته .. نجل فاروق الفيشاوي: لهذا السبب رفض والدي العودة لسمية الألفي...

كشف عمر - الابن الأصغر للفنان الراحل فاروق الفيشاوي - عن الأسباب الحقيقية التي منعت عودة والده إلى الفنانة سمية الألفي.

وقال "عمر" في تصريحات تلفزيونية: حاولت مع شقيقي أحمد الفيشاوي أن نعيد والدنا (فاروق) إلى والدتنا الفنانة سمية الألفي لكن الاثنين رفضا الفكرة تماما.

وأضاف: السبب الحقيقي لرفضهما هو أن كل منهما اعتاد أن يعيش وحده بعيدًا عن الآخر ولم يعد مجالا للرجوع.

واستدرك: لكن رغم ذلك فنحن لم نتخلى عن بعض الأوقات الأسرية التي كنا نتجمع فيها من حين لآخر.

و كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي، طليقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، جوانب خفية عن حياته، مشيرة إلى أنه كان دائم الخيانة لها مع ستات كثيرات.

وأضافات خلال وحار لها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع عبر فضائية "النهار"، أن سبب طلاقها ليس الخيانة لأنه كان يخونها بجسده لكن مشاعره كانت معها لأنه لم يحب أحدًا غيرها.

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وبسؤالها من قبل عمرو الليثي عن علاقة فاروق الفيشاوي بالجنس اللطيف قالت: "هو مكنش يقدر يقاوم الستات، قالي مرة بمنتهى البساطة إنه لو ست عملتله كده بإصبعها بيروحلها ومبيقدرش يقول لا".

وأشارت «الألفي» إلى انها كانت تأتيها مكالمات هاتفية كثيرة تخبرها بأن زوجها يخونها الآن مع فتاة اخرى، لكنها قالت: «عمري ما قررت إني اروح اتأكد واقفشه».

وأوضحت الفنانة المصرية، انها لم تطلب الطلاق وتنفصل عن زوجها بسبب خيانته لها لكنها طلبت الطلاق من أجل تربية أبنائهما.

وقالت :«أنا طلبت الطلاق عشان الولاد كان لازم حد مننا يربي الولاد..لازم يصحوا بدري وأنا لازم اصحى بدري معاهم».