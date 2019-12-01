تراند اليوم : ممثلة شهيرة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما خلعت الحجاب...

أثار ظهور الممثلة المصرية، ميار الببلاوي بـ "الآيس كاب" في صورتين شاركتهما متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، عوضًا عن الحجاب الذي ترتديه، تساؤلات حول ما إذا كانت قررت التخلي عنه، كما فعلن العديد من الممثلات المصريات خلال الآونة الأخيرة.

وأرفقت "ميار"، الصورتين اللتين يظهر في خلفيتهما البحر بتعليقين جاء فيهما: "مليش غيرك يارب"، والآخر: "لما ياخدنا الحنين لمكان ومنقدرش نروحه دا حالى معاكى يا اسكندريتى".



وأثارتا تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت قد قررت التخلي عن الحجاب، وما إذا كانت الصورتان تعدان تمهيدًا لذلك.

غير أنها سارعت إلى نفي اتخاذ خطوة كهذه، قائلة إن الصورة قديمة تعود إلى الشتاء الماضي، وإنها لا تنوي خلع الحجاب.

وكتبت: "دا ايس كاب ومغطى شعرى كله الى باين ورا دا مش شعرى دا فرو طالع من الايس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفي أرجوكم بلاش جلد وتنبوء أنا حجابى تاجى مش هاجى على آخر عمرى ـدور على سوء الخاتمة اللهم ثبتنى واياكم اسالكم الدعاء".



ونشرت "ميار" صورة مكتوبًا عليها: "اتقوا الله الصورة دي قديمة من الشتاء اللي فات والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أخلع حجابي اللهم ثبتني".