تراند اليوم : شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة إصابته بالشلل

بعد أن ظهر مقعدًا على كرسي متحرك أثناء إحياء سهرة داخل أحد مطاعم البوليفار ضمن موسم الرياض، كشف الفنان المصري شعبان عبد الرحيم، حقيثقة إصابته بالشلل، مؤكدًا أن يعاني من كسر في قدمه وتركيب مسامير بها.
وقال «شعبان» خلال مداخليه هاتفية ببرنامج «كل يوم» المذاع علي قناة on e مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن السبب هو معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه .قائلا: ”اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعالى غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.
وتابع الفنان المصري المعروف بأغانيه الشعبية :« الناس محترمة جدا وجابولي كرسي، وتاني حاجة أنا بغني ببقي مش برجلي»، مشيرًا إلى أنه قدم العديد من الأغاني منها «بكره إسرائيل» و«هبطل السجاير».