تراند اليوم : تعليق صادم لـ«مُنشدة» قناة طيور الجنة على قرار خلعها الحجاب...

لم تكتفي منشدة قناة طيور الجنة النجمة المغربية أمينة كرم، المعروفة باسم «طفلة طيور الجنة»، بالصدمة التي أحدثتها للجمهور العربي بعد تخليها عن الحجاب وظهورها بملابس «كاجوال» مثيرة، ولكنها عادت وصدمتهم مرة أخرى بتعليقها على الانتقادات التي وجهها البعض لها.
وظهرت أمينة كرم، في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي منفعلة بشدة، وقالت: «بالنسبة لموضوع الحجاب.. بليز أنا ما بدي كلام عن الحجاب.. خليكو انتوا شريفات وعفيفات.. واللي ميعجبوش الحال يخرج ويبلوكني.. ليش تدخلي تفرغي فيا انا اختي.. ليش اختي.. ريلاكس».
يذكر أن النجمة المغربية حققت شهرة كبيرة منذ طفولتها، على قناة طيور الجنة وكانت ملتزمة بالحجاب الشرعي بعدما أصبحت شابة إلا أنها تخلت عنه بشكل مفاجئ مؤخرًا، كما ردت مؤخراً على تصريحات مدير قناة "طيور الجنة" خالد مقداد بعد انتشار مقطع فيديو له يقول فيه إنه قد تم التخلي عنها لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.
وردت أمينة كرم وقتها بقولها إنها انسحبت من القناة بإرادتها بسبب إهانة خالد المقداد وزوجته لها هي وعدد من فتيات المغرب، مشيرة إلى ان زوجته اقتحمت عليهن غرفة تغيير الملابس عندما كن أطفالًا.