تراند اليوم : الابن الأصغر لفاروق الفيشاوي: والدي استحلفني بالله أن أصبح ممثلا لكني رفضت لهذا السبب...

كشف عمر - الابن الأصغر للفنان فاروق الفيشاوي - أسباب رفضه تنفيذ أمنية والده بدخوله مجال التمثيل.

وقال "عمر" في لقاء مع برنامج تلفزيوني مصر: والدي الراحل كان يتمنى أن يدخل ابنيه إلى مجال التمثيل.

وأضاف: استطاع أحمد أخي الأكبر أن يحقق أمنية والدي ، أما أنا فلم أحب أن أنفذ هذه الأمنية.

وتابع: لم أكن أحب التمثيل أو الأضواء ، لكني كنت أحب المونتاج بشدة ، وحين رأى أبي حبي لهذا الأمر بدأ يشجعني هو وأمي.

