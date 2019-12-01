تراند اليوم : مطرب أمريكي شهير بعد الغناء بالسعودية: "لن أعود إليها أبدًا"

قال المغني الأمريكي، ليل واين، إنه لن يعود مجددًا للغناء بالسعودية، وهو الأمر الذي أثار باب التساؤلات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول لأسباب.

وكتب "واين" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لن أعود للرياض أبدًا"، وذلك بعد مشاركته السبت ضمن فعاليات موسم "الدرعية" إلى جانب مغنيين آخرين هما: تايجا وفيوتشرز.

وكان الموقع الرسمي لموسم الدرعية احتفى بالمغني الأمريكي، قائلاً عنه إنه "يعد واحدًا من أكثر مغنيي الراب نجاحًا وشهرة على الإطلاق".

وأشار إلى أنه "باع الملايين من الألبومات حول العالم"، لافتًا إلى حصوله على خمس جوائز، آخرها عن أغنية "نور بروبليم".

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وقال إنه "في عمر 12 سنة أطلق واين الذي لقب بـ "نجم الروك الأول" مشروعه الأول، ثم واصل مسيرته، وأطلق أول ألبوم منفرد له في عام 1999، عندما كان في سن 17 عامًا".

وذكر أنه عقب ذلك "أطلق ‏الجزء الأول من سلسلة ألبومه الأسطوري "ذا كارتر" ‏‎‎ليصدر بعدها ثلاثة ألبومات أخرى من ضمنها ألبوم "ذا كارتر 3" في عام 2008. ‏يعتبر واين المغني الأكثر تصنيفًا على لائحة البيلبورد لأفضل 100 أغنية من بين المغنيين الذكور المنفردين".

إذ "دخلت 138 أغنية له على ‏اللائحة بالإضافة إلى 20 أغنية على لائحة أفضل 10 أغان (ثالث أكثر ظهور على اللائحة في التاريخ)".

