تراند اليوم : فنانة مصرية تحرج سهير رمزي و شهيرة: ألا تستحون من خلع الحجاب في هذه السن؟

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما حادا على كل من سهير رمزي و شهيرة بعد إعلان خلعهما الحجاب.
وتابعت: كل الناس حبت شكلهم بالحجاب .. بس هما أحرار في قرارهم.
وقالت الفنانة عفاف شعيب في لقاء مع برنامج "تحيا الستات": بكل أمانة تضايقت بشدة حين أعلنت سهير رمزي و شهيرة خلع الحجاب.
وأضافت: احنا بنتكلم عن فنانتين بقالهم 27 سنة لابسين الحجاب .. فليه جايين تخلعوه دلوقت؟
واستدركت: يمكن لو خلعوه من 10 سنين كنا نتقبل الفكرة شوية ، لكن جايين تخلوه في السن دا؟.
وتابعت: كل الناس حبت شكلهم بالحجاب .. بس هما أحرار في قرارهم.