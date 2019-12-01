بالفيديو: مي العيدان تتدخّل بملابس هند البلوشي.. لماذا انحاز المعلقون للأخيرة؟

أحرجت الإعلامية الكويتية مواطنتها الفنانة هند البلوشي بشأن ارتدائها لملابس بدون أكمام “كت”، فقالت لها إن أزيائها دائمًا هكذا، فردّت هند البلوشي، عليها بالقول: “روحي شوفي في غوغل في حفلة عبدالله الرويشد هتلاقيني لابسة كده وأنا أول فنانة تحضر في مهرجان دبي وترتدي ملابس هكذا”.

ووجهت لها مي العيدان تساؤلًا خلال استضافتها في حلقة من برنامجها “كشف حساب”، حول ما إذا كانت نادمة على ذلك، فردت “البلوشي”: “ليش أندم أنا تزوجت وعندي عيال أندم على شنو كل الناس تلبس كت”، فقالت: “بس ما بتتصوري”، فردت: “ليش ما أتصور وأنا هخاف منك ولا هخاف من الله اللي أسويه قدام ربي أسويه قدام الناس”.

وأعادت مي العيدان إحراجها من جديد فسألتها: “وهل الله يرضي بملابسك الكت؟”، فأبدت هند البلوشي ضيقًا من هذا السؤال وردّت: “إنتي لما تسأليني هذا السؤال أنتي قاعدة تتدخلين في ذاتيتي في إيماني وأنا ما أرد هذا لبسي وصح غلط هذا يمثلني وأرتدي قناعاتي”.

ولاقى المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للإعلامية مي العيدان لأنها تدخلت في صميم أمور شخصية ليس من حقها أن تسأل فيها، خاصًة أن مثل هذه الأشياء يحكم فيها الله فقط، وأشاد الكثيرون بردود هند البلوشي خاصًة أنها لم ترد الردود المعتادة.