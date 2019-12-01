تعرضت الإعلامية مهيرة عبد العزيز لإنتقادات لاذعة وذلك بسبب إطلالتها أثناء تقديم حفل موسم الرياض حيث وصف بعض المتابعين فستانها بالبطانية. وقالوا أن مهيرة دائماً تحب أن ترتدي فساتين خارقة للعادة. ونشرت مهيرة مفطع فيديو يوثق لحظة قيامها بإرتداء الفستان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: انتقادات لاذعة لـ مهيرة عبد العزيز بسبب اطلالتها أثناء تقديم حفل في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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