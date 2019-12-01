بالفيديو: بدور البراهيم توجه رسالة إلى هند القحطاني بعد رقصها المثير للجدل

نشرت الفاشينيستا بدور البراهيم مقطع فيديو انتقدت خلاله، تصرفات هند القحطاني ونشرها مقاطع الفيديو التي تستفز الجمهور والمواطنين.

وقالت بدور خلال المقطع موجهة حديثها للقطحاني “إنتي تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً ، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب ، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك”.

وأضافت “اجلسي بينك وبين نفسك ، وأنا متأكدة يا هند إنك ستبكين كل آخر ليل”.

وتابعت البراهيم “انا بطلع شعري وانا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي واقول يارب اهديني، لكن انتي تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك”.

وأكملت “لو كل واحدة فينا صدمت ومرت بخيبات أمل وطلاق مثلك ، يعني كلنا في الهوا سوا ، ممكن نرتكب الخطأ لكن ماحد يشوفها وبيننا وبين نفسنا لأننا نعالج نفسنا، واتمنى تجلسي جلسة مصالحة مع نفسك، والله العظيم حالك معور قلبي”.