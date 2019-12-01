تراند اليوم : شاهد.. حبس فنانين بتهمة اغتصاب النساء تحت تأثير الخمر

أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية أن محكمة في كوريا الجنوبية قضت على الفنانين الكوريين “جونغ جون-يونغ” و”تشوي جونغ-هون” بالسجن لمدة 6 أعوام و5 أعوام على التوالي، بتهمة الإعتداء الجنسي على النساء عام 2016.

وذكرت الوكالة أنه تم إتهام “جونغ” و”تشوي”، ويبلغان من العمر 30 عاماً، بإغتصاب النساء تحت تأثير الخمر، أثناء حفلات في مدينة هونغ تشون بإقليم كانغ وون، في شهر يناير عام 2016، وفي دايكو بشهر مارس من العام نفسه.

كما وجّه لـ”جونغ” إتهاماً إضافياً، وهو تصوير ممارسة الجنس مع النساء من دون موافقتهن، ثم نشر وتقاسم مقاطع الفيديو على غرفة الدردشة لأصدقائه عبر أحد التطبيقات للمحادثة الفورية، لأكثر من 10 مرات.

وقد أمرت المحكمة جونغ وتشوي، بالخضوع لجلسات علاج مخصصة لمرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 80 ساعة، بالإضافة لمنعهما من العمل في منشآت الأطفال والشباب لمدة 5 سنوات.