تراند اليوم : اختفت في ظروف غامضة.. سيارات الراحل هيثم زكي تثير الجدل

نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر ذات صلة بملف تركة الفنان الراحل هيثم زكي والذي أثارت وفاته جدلا في مصر بعد العثور علي جثته داخل حمام شقته بمنطقة 6 أكتوبر، إن سيارتان مملوكتان له ورثهما عن والده الفنان الكبير الراحل أحمد زكي لم يجرى معرفة مكانهما حتى الآن.

وحسب صحيفة الوطن، ان إحدى السيارتين من نوع “مرسيدس” خاصة بالفنان أحمد زكي، وجرى رفعها منذ سنوات، ولم يُعثر على مكانها، أما الأخرى من نوع “بيجو”، كانت موجودة بالقرب من شقته بالمهندسين طوال السنوات الماضية.

وأضحت المصادر أن بلال عبدالغني، محامي هيثم ورامي عزالدين بركات، أخيه غير الشقيق، يبحث عنهما حاليا للعثور عليهما.

وأضافت المصادر أن شقة الفنان الراحل أحمد زكي بمنطقة المهندسين وشقة الهرم التي كان فيها مقر شركته، آلتا لابنه هيثم ثم لأخيه غير الشقيق، حيث جرى تسليمهما لـ”رامي” خلال الفترة الماضية بناء على أنه الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم زكي.