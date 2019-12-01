"نورا تحلم" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط حضور جماهيري كبير بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، عرض مساء السبت، ضمن قسم العروض الخاصة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الفيلم التونسي "نورا تحلم" بطولة هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي، وإخراج هند بوجمعة في أولى تجاربها السينمائية.

وقبل بدء عرض الفيلم دخل نجما الفيلم هند صبري وحكيم بومسعودي إلى القاعة عبر السجادة الحمراء، حيث احتشد عدد كبير من جمهور مدينة مراكش حول قصر المؤتمرات لتحية النجمة هند صبري، فيما تغيب عن الحضور كل من المخرجة هند بوجمعة والنجم التونسي لطفي العبدلي لمتابعة العرض التجاري للفيلم في تونس.





وأعربت النجمة هند صبري في كلمة قصيرة قبل عرض الفيلم عن سعادتها بوجود أحدث أعمالها السينمائية في مهرجان مراكش، معربة عن تمنياتها بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

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يذكر أن فيلم "نورا تحلم" عرض عالميا للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي في كندا، كما عرض في مهرجان الجونة وحصلت عنه هند صبري على جائزة أفضل ممثلة.





وعرض الفيلم أيضا في مهرجان قرطاج وحصل على جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة لهند صبري، وتدور أحداثه حول نورا وهي امرأة بسيطة ومتزوجة تعمل في مغسلة بأحد المستشفيات وأم لـ3 أولاد، وتعيش قصة حب مع شخص يدعى الأسعد ويريد الزواج منها، فيما يقبع زوجها بالسجن في جريمة سرقة، وفي حين تستعد نورا لرفع قضية طلاق والزواج من حبيبها يخرج زوجها من السجن فجأة بعفو رئاسي.



