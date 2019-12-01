هكذا ردَّ نبيل شعيل على فتاة طلبتْ منه سماع أغنية "خيانة" بموسم الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - داعبَ الفنانُ الكويتي نبيل شعيل، إحدى الفتيات التي حضرت حفله اليوم السبت، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن حفلات موسم الرياض، حيث طالبته بسماع أغنية "خيانة" من على المسرح.

وقال شعيل "كام عمرك انتي حتي تطلبي تسمعي خيانة، كام عمرك إنتي، ماتفتكري إني أحاسبك، أنا قلبي عليكي، مش غريبة واحدة عندها 18 سنة وتقول خيانة، عيشوا وإستئنسوا بحياتكم.. والله طيعوني.. أنا بغني الأغنية بس تكفون ماتدعو عليا ولا تدعو علي حبيبي".

ويختتم نجومُ الغناء حفلات شهر نوفمبر مساء اليوم السبت، بليلة طربية تنتظر الجمهور الخليجي، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحفل غنائي تُحييه الفنانة نوال الكويتية، والفنان نبيل شعيل، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات موسم الرياض.

وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل، رفض وجود أو غناء فنان عراقي – رفض ذكر اسمه – في الكويت لأنه هاجم دولته، واصفًا إياه بالمسكين الذي يقف مع النظام العراقي.

وقال شعيل في لقاء متلفز على قناة كويتية: ”يقف مع النظام العراقي ثم يخرج ويتبجح ويهاجم الكويت للأسف خسي هذا لا يجينا".

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وتفاعل الجمهور مع هذه التصريحات، مؤكّدين أنه يقصد الفنان العراقي كاظم الساهر، وأنه يرفض حضوره للكويت.

لكنه خصّ بالذكر الفنان العراقي ماجد المهندس، مؤكدًا أنه يرحّب به كفنان عراقي في الكويت، إضافةً إلى أي فنانين عراقيين محترمين لأنه يتم اتهامه بأنه يقف ضد حضور الفنانين العراقيين لإحياء حفلات بالكويت.

وتابع: ”ماجد المهندس أنا أحترمه عندما يأتي الكويت هو مطرب محترم أخذ الجنسية السعودية وكل شيء ولكنه محترم“.

وأعلن نبيل شعيل ترحيبه بالعراقيين في بلده الكويت بشكل عام، فقال: ”العراقيون ليس فيهم شيء، إلى متى تستمر الخصومات، هذه حقبة وراحت والخصومات لا تستمر“.

ورفض شعيل خلال ذات اللقاء، الحديث عن الفنان العراقي كاظم الساهر، مبديًا اعتراضه على أسئلة مُقدّمي اللقاء، لأنه اتفق معهم بتجنب الحديث عن أي أسئلة خلافية تُطرح عليه، فقال: ”هذا الموضوع ممكن سكره، لا أحب الحديث عنه هو فنان له جمهوره ومستمعينه ومحبينه وفي فترة وجدت خلافات وصارت ولا أريد الحديث“.