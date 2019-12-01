إيمان العاصي تكشف حقيقة تاتو "الماسونية".. وانتظروني مع محمد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي، سرّ "التاتو" الذي تحتفظ به على يدها، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه يرمز إلى الماسونية، مشيرة إلى أنه عبارة عن اسم ابنتها بالإضافة إلى مثلث يرمز لبرج العذراء.

وأوضحت العاصي في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش مشاركتها في فعاليات حفل ختام الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي: "الاسم المكتوب على يدي هو ريتاجي، نسبة إلى ابنتي ريتاج ولكني أطلق عليها ريتاجي".

وتابعت: "أما المثلث فيرمز إلى برج العذراء لأنني أنتمي له، ورسمت داخل المثلث قطة، لأنني كنت أربي قطة ولكنها ماتت، ولا يوجد ما يدعو للماسونية والأشياء الغريبة التي يقولونها عني".

وعن مواصفات برج العذراء وما يقال عنه إنه غير رومانسي، قالت العاصي: "أنا رومانسية ولكن بداخلي فقط، ما يظهر أمام الناس أنني عقلانية وبالفعل أسير وراء عقلي، ومن الممكن أن أضغط على نفسي ومشاعري إذا كانت النتيجة في النهاية صح".

وبشأن حملات التنمّر التي يواجهها العديد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقفها حال تعرضها لهجوم مماثل، قالت: "في البداية كنت أحزن للغاية، ليس من نفسي ولكني أحزن لأن هناك أشخاصًا سيئون هكذا".

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وتابعت: "كل من يقوم بهذا الهجوم والتنمر يتم رده له وهذا مؤكد، كنت أنصح البعض ولكن الآن لا أعلق ولا أهتم"، مشيرة إلى أنها حزنت مرة واحدة عندما أخبرها أحد أصدقائها بأنها تواجه سبابًا على صفحتها، فحينها شعرت بالضيق لأن أصدقائها يرون هذه التعليقات ويحزنون أيضًا عليها.

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت: "حاليًا أواصل تصوير مسلسل بخط الإيد، وهناك مسلسل البرنس في رمضان مع الفنان محمد رمضان، وأعتقد أن هذه تجربة مهمة جدًا لأن الأخير لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وهو ذكي جدًا وعنده طاقة إيجابية وسعيدة بهذا التعاون".

وعن إطلالتها في حفل الختام، كشفت إيمان العاصي أنها تحب اللون الأسود لذلك ارتدته، لافتة إلى أن الفستان من تصميم مصمم الأزياء سامو هجرس.

يُذكر أن إيمان العاصي تألقت في العديد من الأدوار الفنية، كانت بدايتها مع الفنان الراحل نور الشريف في "حضرة المتهم أبي"، ثم توالت أعمالها في السينما والتلفزيون، منها: "حماتي بتحبني"، "مسجون ترانزيت"، ومسلسل "الأدهم"، وغيرها.