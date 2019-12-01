تامر حسني مرشح لـ"غينيس ريكورد" عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالًا بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، النجم العربي والعالمي الفنان تامر حسني في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، وليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسة من الفعاليات المشوقة التي دشنها المول لزواره على مدار العام.

ويشارك النجم تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من اشهر اعماله الفنيه و مزاد خيري يعد الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي.

إذ يتبرع النجم بأشهر مقتنياته مثل الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في اغنية تليفوني، وسترة الظابط من فيلمه الأخير "البدلة"، وأشهر ملابس باقي افلامه وبرنامج ڤويس وأشهر حفلاته والبدله الشهيره الذي ارتداها اثناء تتويجه ببصمة هوليوود كأول عربي في التاريخ.

ونأتي للحدث العالمي الكبير وهو ترشيح النجم تامر حسني لموسوعة جينيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، حيث يبعث طاقه إيجابيه لجمهوره من خلال أشهر أغانيه وقصة كفاحه و معاناته كشاب بدءًا من تحت الصفر حتى اصبح أهم وأشهر فنان عربي يقتدوا به الشباب ويقلدوه وحتى منافسيه يمشون على خطاه و طريقة ملابسه و تقمص ستايله و لحيته و شعره، و الفنان الوحيد الذي يستقبله الشعوب بالآلاف وسط زفه موسيقيه و وروود من ارض المطار حتى مغادرته البلاد.

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وقررت إدارة مارينا مول ان توجه دعوه رسميًا لحكام جينيس ريكورد و الجمهور العظيم للنجم تامرحسني يأتون لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته بجانب حصوله على جائزه موثقه من البيج ابل اوورد انه اشمل فنان في العالم.

وسيتم ذلك من خلال لائحه كبرى يأتون الجماهير اليها من مختلف بلدان العالم ليوقعوا بما اثر بهم الفنان المصري تامرحسني، حيث انه الفنان الوحيد عالميًا الذي غنا و مثل و كتب اغانيه و لحنها و ألّف قصص افلامه و ينتج و يخرج حيث جمع اكثر من ٧ مواهب و رقميًا حقق بهم اعلى ايرادات في تاريخ السينما العربيه.

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وفي إطار أجواء التشويق التي يحرص عليها مارينا مول أبوظبي، وبناءً على فوز تامر حسني في تصويت الجماهير العربية وسكان الإمارات بانه الأكثر ، يقوم الجمهور ابتداءً من ١ إلى ٥ ديسمبر بمشوار تحطيم الرقم القياسي العالمي للنجم تامرحسني.

ويُذكر أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي روبرت داوني بطل سلسلة افلام آيرون مان و اڤينچيرز و بعده كان من نصيب إحدا اكبر جامعات العالم.

ومن جهه أخرى يتوجه الفنان تامر حسني بتحية إلى شعب الإمارات وجمهوره بجميع انحاء العالم بتقديم أغنية قام بتأليفها و تلحينها بمناسبة عام التسامح، ليختتم بها مع مول العاصمة العريق معرضه الخيري ، للعلم موعد حفل تكريم النجم تامرحسني بتاريخ الجمعه ٦ ديسمبر بمارينا مول أبو ظبي.

وأعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة باستضافة الإمارات ومشاركته للمارينا مول أبوظبي لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفوله العربية و ثانيًا لأنه سيحقق انجازًا عربيًا عالميًا بإسم مصر و وطنه العربي و أكد أن فرحته تكتمل لأنه يسجل رقم قياسي يعبر عن قيمته الفنيه التأثيرية وليست العدديه والكَميه و بالأخص انه يدخل التاريخ و يحفر اسمه في كتاب جينيس ريكورد في هذا العمر المبكر و للتذكره منذ ثلاث اعوام كان اول فنان عربي يُدخل بلده الموسوعه من خلال اكبر حملة تبرع بالدم في العالم و قد اسسها مع جمهوره العريض لخدمة المصريين الغير قادرين، وتم تسجيل الرقم بإسم مصر و الآن يسجل هو رقم بإسمه و بإسم كل مصري وعربي حقًا انه شرف وفخر للعرب.

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