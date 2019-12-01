ضحكة بودبوز تثير غضب نجم فرنسا الأسبق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم جيروم روتن نجم الكرة الفرنسية السابق، الجزائري رياض بودبوز لاعب فريق سانت إيتيان، على خلفية ضحكه في الملعب مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة التي تعادل فيها أمام جينت البلجيكي سلبيا، في خامس جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال روتن في تصريحات لقناة "أر أم سي" الفرنسية: "فريق سانت إيتيان يفتقد للاعبين من أصحاب الشخصية في الملعب، بعض الأحيان أشعر بأنني محبط أكثر منهم بسبب نتائج الفريق في الدوري الأوروبي".





وتابع: "أشعر بثورة غضب عندما أرى لاعباً مثل رياض بودبوز يضحك بعد 30 ثانية فقط من انتهاء المباراة أمام جينت".

وواصل: "اللعب في المستوى العالي يقتضي منك بذل أقصى ما تملك من مجهودات لمساعدة فريقك في الفوز، صحيح أن بودبوز يعاني من مشاكل بدنية كبيرة، لكن المردود الذي قدمه أمام جينت يكشف بشكل واضح غياب الروح لديه".

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وتأتي هذه التصريحات القوية من روتين على خلفية تعثر "خضر فرنسا" في التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال الـ5 مباريات التي لعبها في المجموعات.

يذكر أن لاعب الوسط الجزائري اكتفى بصناعة 3 أهداف خلال المباريات الـ15 التي شارك فيها مع نادي سانت إيتيان، وذلك منذ تعاقده معه في الميركاتو الصيفي الأخير.

وكان بودبوز الملقب بـ"أوزيل الجزائر" نسبة لمسعود أوزيل، اللاعب الأسبق لمنتخب ألمانيا، خاض قبل ذلك تجربتين غير ناجحتين في إسبانيا تباعا مع ريال بيتيس وسيلتا فيجو.

وقدم بودبوز أفضل مستوياته في عام 2017 خلال فترة لعبه مع مونبيلييه الفرنسي، عندما تصدر ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوريات الكبرى في أوروبا "إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا"، وفقا لأرقام موقع "سكواكا فوتبول" البريطاني المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

