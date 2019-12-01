القاهرة - لايف ستايل كشفت الفنانة رانيا يوسف، أن الدورة الـ41 مميزة من ناحية الأفلام والعروض وشكل الفعاليات، معبرة عن سعادتها واستمتاعها بأجواء المهرجان.



وأكدت رانيا، أنها لا تسعى لأن تكون فنانة مثيرة للجدل، لكنها كثيرا ما تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب فساتينها المفتوحة والمغلقة، قائلة: قررت أعمل اللي يريحني واللي يليق عليا".



ووجهت رانيا يوسف، كلمة لجمهورها قائلة: «اهتموا بأعمالي أكثر من فساتيني»، كاشفة أنها ستظهر بـ«الحجاب» في عملين وهما «مملكة إبليس»، و«صندوق الدنيا»، مؤكدة على عدم تخوفها من ظهورها بالحجاب لأنها تؤدي شخصية مثل باقي الشخصيات التي تجسدها. قديهمك ايضاً: رانيا يوسف بفستان مكشوف الظهر تمامًا في مهرجان القاهرة يوسف تنقل مقر إقامتها بسبب فعاليات مهرجان القاهرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوسف تؤكد أنها ليست مثيرة للجدل وتتعرض لانتقادات بسبب فساتينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.