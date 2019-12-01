حسام الجندي يتحدث عن قبلته لزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كشف الفنان حسام الجندي، وزوجته المذيعة منال الحمروني، تفاصيل تقبيله لها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين.

وقال الجندي إنه لم يقصد تقليد الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، مشيرا إلى أن ما حدث هو شيء تلقائي بين رجل وزوجته.

وقال الجندي إن هناك علاقة حب تجمعه بزوجته، مشيرًا إلى أن الملابس الذي ارتداها في حفل الختام قد اختارتها له زوجته، بينما ملابسها اختارها هو لها.

يذكر أن المهرجان برئاسة السيناريست والمنتج محمد حفظي، والقائم بأعمال المدير الفني للمهرجان الناقد السينمائي أحمد شوقي، بينما حضر الختام عدد كبير من النجوم، من بينهم: هنا شيحة وحلا شيحة وليلي علوي ووفاء عامر وإيمان العاصي وآخرون.

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