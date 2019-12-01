تعرف على تفاصيل قتل أروى جودة في أحداث فيلم "أشباح أوروبا"

انتهت الفنانة أروى جودة من تصوير كل مشاهدها ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا" في مصر، ويتبقى لها يومان تصوير فقط في الديكور المخصص للعمل ببلغاريا، على أن يسافر فريق العمل خلال الأسبوع المقبل لإنهاء تصويره بشكل كامل. وتظهر أروى جودة ضمن أحداث الفيلم بدور إحدى أفراد العصابة، تتعرض للقتل على يد الفنانة هيفاء وهبي دفاعًا عن أموالها، تطلق الأخيرة النيران عليها أثناء إحدى المطاردات

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تدور قصة الفيلم بين الأشقاء الـ6، ويظهر كل من النجمة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، بشخصيتين الأخ والشقيق، وترصد الأحداث نشأتهم في الصغر وهم أطفال لديهم من العمر ثلاث سنوات، حيث يعيش الأشقاء سويا لفترة زمنية معينة ليسافر واحد من كل توأم إلى إحدى الدول الأوروبية للدراسة والاستقرار هناك، لينقسم الأخوة إلى ثلاثة أشقاء يعيشون فى مصر، وثلاثة خارجها. وانتهى مخرج العمل محمد عبدالرحمن حماقي الذي يخوض أولى تجاربه في الأفلام السينمائية، من تصوير نحو 80% من أحداث العمل الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن، مما اضطر أبطاله لخوض تدريبات مكثفة من أجل تصوير المشاهد.

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