علوي تؤكد أن الدورة الحالية لمهرجان القاهرة هي الأهم في حياتها

قالت الفنانة ليلى علوي، إن الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي، من أهم الدورات التي حضرتها، مشيرة إلى حضورها للمهرجان منذ سنوات عديدة وتعتبر نفسها "بنت المهرجان".

وأضاف في تصريحات بحفل ختام الدورة الـ41 للمهرجان، مساء الجمعة، أن شخصيات مثل كمال الملاخ وسعد الدين وهبة وعزت أبو عوف، وغيرهم اجتهدوا لتجميل وتنوير كل عشاق السينما بمهرجان القاهرة السينمائي.

وتابعت: "أتذكر عندما كنت فنانة صغيرة وإقامة حفل الافتتاح بسينما مترو، وزحمة الجمهور طوال فترة المهرجان، وهذا العام حدث ذلك بحضور جمهور كبير من الشباب، ووحفل الافتتاح شهد فيلمًا من علامات السينما".

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وأشادت بمحمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، واصفة إياه بعاشق السينما، معقبة: "بكل بساطة وذكاء وبتواضع حقق نجاحات في فترة قصيرة".

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وتختتم مساء الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

ويقام حفل الختام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

ويشهد حفل الختام الإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية الأربعة: المسابقة الدولية التى يتنافس بها 15 فيلمًا منها الفيلم المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، والتي تتضمن جوائز الهرم الذهبي والهرم الفضي والهرم البرونزي، وجائزتي أفضل ممثل وممثلة، بالإضافة إلى جوائز مسابقتي آفاق السينما العربية، التي يتنافس فيها 12 فيلمًا، ومسابقة أسبوع النقاد التي يتنافس فيها 7 أفلام دولية، ومسابقة سينما الغد يتنافس 20 فيلمًا.

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