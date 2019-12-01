هل تكتب ليدى جاجا فيلما يستعرض قصة حياتها؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قررت النجمة العالمية ليدى جاجا أن تؤلف فيلما عن قصة حياتها؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المختص فى التحقق من الشائعات التى تدور حول الفنانين نفى تماما ما تردد واعتبره قصة وهمية، وذلك بعد التواصل مع أحد المقربين لجاجا الذى أكد أن المغنية لا تكتب فيلما عن حياتها.
بدأت الشائعة بنشر موقع "National Enquirer " تقرير يؤكد أن ليدى جاجا قررت أن تكتب سيناريو فيلم عن قصة حياتها، وذلك بعد انفصالها عن مهندس الصوت دان هورتون الشهر الماضى، وأشار مصدر للموقع أن ليدى جاجا كانت تأمل أن تأخذ هذه الخطوة منذ سنوات، إلا أنها ركزت عليها تركيز تام فى الآونة الأخيرة وهى على وشك الانتهاء.
وأكد المصدر أن ليدى جاجا تكتب قصتها بالطريقة التى تراها ولا تريد أى تدخل خارجى من أى شخص حتى لا يشككون فى رؤيتها للأشياء.
ليدي جاجا
ليدي جاجا
ليدي جاجا
ليدي جاجا
ليدي جاجا
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