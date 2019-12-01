محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أن استطلع رأي جمهوره عن الشخصية التي يتمنون تجسيده لها في رمضان 2020، أوضح خالد أن الشخصيات الأكثر تصويتا حتى الآن هي "أحمس، تحتمس، أخناتون، رمسيس التاني، إبراهيم باشا، خالد بن الوليد، سعد الشاذلي". وطالب النبوي جمهوره عبر حسابه على تويتر بإعطائه جوابا نهائيا، واختيار إحدى الشخصيات. ويعرض حاليا للفنان خالد النبوي مسلسل "ممالك النار" عبر مجموعة قنوات "إم بي سي"، ويجسد خلاله شخصية طومان باي. مسلسل "ممالك النار" من إنتاج شركة "جينوميديا"، ويجمع عددا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد استطلاع رأي جمهوره.. النبوي يطلب التصويت بين 7 شخصيات لتجسيد إحداها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.