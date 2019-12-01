صور| هبة مجدي بإطلالة وردية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت الفنانة هبة مجدي في الصور بإطلالة وردية، نالت الصور إعجاب متابعيها. وتشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، ونضال الشافعي.

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