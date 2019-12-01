تعرف على تفاصيل وقائمة المكرمين في الدورة الأولى لـ"الإسكندرية المسرحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مؤتمر صحفي، مساء أمس، بأكاديمية الفنون، للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصص المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل.

وقال علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، إن هذا المهرجان يأتى تأكيدا لدور مصر الرائد فى تدريس الفنون بشكل علمي وأكاديمي، دعما لمواهب الشباب.

وكشف عبدالعزيز عن أسماء لجنة تحكيم المهرجان، التي ترأسها سميرة محسن، وتضم فى عضويتها: الكويتي فهد السليم، والعمانية عزة القصابي، والسوري جمال سليمان، والأردنيان منذر رياحنة وإياد نصار، والمخرج محمد سامي، والفنانة لقاء الخميسى، وأحمد عبد العزيز.

ولفتت الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون وعضو اللجنة العليا للمهرجان، إلى أن المهرجان خطوة لدعم المواهب الشابة وتشجيع التبادل الثقافي بين طلاب المعاهد والكليات المتخصصة.

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وأوضحت أن المهرجان يكرم مجموعة من الفنانين، وهم: محمد صبحى، خالد النبوى، وداود حسين، وحسن عطية، وعصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية.

من جانبه، أوضح مصطفى سليم، رئيس لجنة مشاهدة العروض، أن المهرجان يشارك فيه 10 عروض مسرحية هي: "الخروج إلى الحياة" من الكويت، "بر" من الأردن ، "العاصفة" من السعودية، "هناء" من المغرب، "الديكتاتور" من لبنان، "موشكا" من عمان، ومن مصر "جبر الخواطر" و"الوحوش الزجاجية" و"إصابة شنيعة" و"أصحاب السعادة".

وأشار سليم إلى أن لجنة المشاهدة قامت باستبعاد كل العروض التى تقدمت من قبل الفرق المستقلة، لأن المهرجان يستهدف المتخصصين فقط.

من جانبه، أوضح الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، أن سبب اختيار الإسكندرية لإقامة المهرجان رغبة في الخروج من مركزية القاهرة ودعم فرع المعهد العالى للفنون المسرحية هناك، وتحمل الدورة اسم جلال الشرقاوي.