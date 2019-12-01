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تراند اليوم : بعد إهانتها للسعوديات .. إعلامية سعودية ترد على شيرين وتطالب بالقبض عليها...

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ردت إعلامية سعودية شهيرة على المطربة شيرين عبد الوهاب بعد سخريتها من السعوديات في حفلها بموسم الرياض.

وقالت الإعلامية لطيفة اليحيى عبر حسابها بـ"تويتر": شيرين تنعت بنات وطني بالعوانس على أرضهم ".

وأضافت: أطالب بمقاضاتها باسم كل سعودية وأعتبره نوعا من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين.

وقالت شيرين في حفل بالسعودية: المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة .. طب الرجالة دول عسل وسكر .. مش عارفة ايه مزعلهم .. أكيد دول شوية عوانس".

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