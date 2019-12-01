تراند اليوم : بعد إهانتها للسعوديات .. إعلامية سعودية ترد على شيرين وتطالب بالقبض عليها...

ردت إعلامية سعودية شهيرة على المطربة شيرين عبد الوهاب بعد سخريتها من السعوديات في حفلها بموسم الرياض.

وقالت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى عبر حسابها بـ"تويتر": شيرين تنعت بنات وطني بالعوانس على أرضهم ".

وأضافت: أطالب بمقاضاتها باسم كل سعودية وأعتبره نوعا من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين.

وقالت شيرين في حفل بالسعودية: المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة .. طب الرجالة دول عسل وسكر .. مش عارفة ايه مزعلهم .. أكيد دول شوية عوانس".

