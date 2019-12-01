بالفيديو: روان بن حسين تستعرضُ حملها بطريقة طريفة

في لقطة طريفة، استعرضت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بطنها المُنتخ بعد يوم من إعلانها بأنها حامل في طفلها الأول.

وبثّت الفاشينيستا الكويتية مقطع فيديو عبر إنستغرام، تظهر فيه وهي ترقص برشاقة وملامح الحمل تبدو على بطنها.

وكانت روان بن حسين قد ظهرت أول أمس في مقطع فيديو وثّقت فيه الفحوصات التي تجريها من داخل المستشفى بشأن حملها بعدما دخلت القفص الذهبي مؤخرًا، وظهرت المدوّنة والناشطة في مجال الموضة وهي تبكي على السرير خلال الكشف عن حملها.

وفاجأت المدوّنة الكويتية في شهر أغسطس الماضي الجمهور بأنها تزوّجت، وأخفت الخبر ولم تُعلنه لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصةً دون مشاركتها مع أي كان.

وقالت روان عبر حسابها في سناب تشات: “الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشف عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني”.

وأكدّت الفاشنيستا الكويتية أن زوجها غير مشهور ولا يملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل يعمل كرجل قانون، وقالت: “إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أي منها”.

يأتي زواج الفاشنيستا الكويتية بعد أن كانت قد ارتبطت بشاب عربي، لكنها تعرّضت للخيانة منه، وسبّبت جدلًا كبيرًا بعد أن نشرت صورًا له وللفتاة التي خانها معها، لتعود وتحذف الصور.

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقّت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتعد عارضة أزياء وناشطةً في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام، حيث أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم Housw of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل، كما أطلقت مبادرة روان بن حسين للمحاماة لدعم المرأة الكويتية، وتم تصنيفها أيضًا ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017 من قبل موقع “boutHer”.

ودخلت روان عالم الشهرة عندما بدأت بتوثيق رحلة التحول إلى فتاة رشيقة على حسابها الخاص عبر إنستغرام، بعد أن عانت كثيرًا من الوزن الزائد، وبدأت بعرض الأزياء والملابس، وعملت مع أشهر مصوّري الأزياء في العالم مثل تيد بيكر.