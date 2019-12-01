انفراد.. موعد طرح ألبوم تامر حسني الجديد

يواصل نجم الجيل تامر حسني من تسجيل اغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه العام المقبل 2020.

وكشف مصدر خاص لـ"الوفد" ان تامر حسني قرر طرح البومه الجديد في عيد الحب او الموسم الصيفي المقبل.

وأضاف المصدر ان سبب وراء

تأجيل طرح الألبوم هو انشغاله لفيلمه الجديد "" مع النجمة

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ومن ناحية أخرى، يستعد تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد

ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.