يواصل نجم الجيل تامر حسني من تسجيل اغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه العام المقبل 2020.
وكشف مصدر خاص لـ"الوفد" ان تامر حسني قرر طرح البومه الجديد في عيد الحب او الموسم الصيفي المقبل.
وأضاف المصدر ان سبب وراءتأجيل طرح الألبوم هو انشغاله لفيلمه الجديد "مش أنا" مع النجمة حلا شيحة.
ومن ناحية أخرى، يستعد تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيدماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر انفراد.. موعد طرح ألبوم تامر حسني الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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