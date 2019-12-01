شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يفاضل بين عدة سيناريوهات لسباق رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف النجم أحمد عبد العزيز الفترة الحالية على قراءة العديد من السيناريوهات من أجل خوض السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد نجاحه العام الماضى بدور اللواء جلال بمسلسل "كلبش 3".

من ناحية أخرى كرم مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى بمدينة الإسكندرية أحمد عبد العزيز فى حفل ختامه بمسرح بيرم التونسى يوم 22 نوفمبر الماضى.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "كلبش 3" والتى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.