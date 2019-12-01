شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات من أغانى الزمن الجميل فى حفل بمسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من أشهر أغانى الزمن الجميل وكنوز التراث الغنائى تقدمها فرقة صبايا كايروتا فى حفل يقام 8 مساء اليوم (السبت) على مسرح الجمهورية التابع للأوبرا المصرية. فرقة صبايا كايروتا هو فريق مكون من 5 فنانات: "هبة سمير وميرنا شلبى ونسمة سيد ولجين عمرو وشهد عمرو" بقيادة المايسترو محمد عوض وإخراج مسرحى ماهر زكرى. Advertisements ويتضمن برنامج الحفل فاصلين لإحياء التراث الذهبى بطريقة حديثة وأهم ما يتضمنه الفاصل الأول مجموعة من تراث كوكب الشرق أم كلثوم وأهم ما شدت به من أغنيات عاطفية ووطنية وإنسانية كما يتضمن الفاصل الثانى من الحفل مختارات من أغانى الفلكلور ومنها "جابلك أيه يا صبية" و"توتة توتة" و"لاتجيبلى الشكالاته" و"تمر حنة".

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