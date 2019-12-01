شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات من أغانى الزمن الجميل فى حفل بمسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من أشهر أغانى الزمن الجميل وكنوز التراث الغنائى تقدمها فرقة صبايا كايروتا فى حفل يقام 8 مساء اليوم (السبت) على مسرح الجمهورية التابع للأوبرا المصرية.
فرقة صبايا كايروتا هو فريق مكون من 5 فنانات: "هبة سمير وميرنا شلبى ونسمة سيد ولجين عمرو وشهد عمرو" بقيادة المايسترو محمد عوض وإخراج مسرحى ماهر زكرى.
ويتضمن برنامج الحفل فاصلين لإحياء التراث الذهبى بطريقة حديثة وأهم ما يتضمنه الفاصل الأول مجموعة من تراث كوكب الشرق أم كلثوم وأهم ما شدت به من أغنيات عاطفية ووطنية وإنسانية كما يتضمن الفاصل الثانى من الحفل مختارات من أغانى الفلكلور ومنها "جابلك أيه يا صبية" و"توتة توتة" و"لاتجيبلى الشكالاته" و"تمر حنة".
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