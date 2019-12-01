شكرا لقرائتكم خبر عن "بيضة دهب" مسلسل جديد من 13 حلقة للعرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج مصطفى فكرى تصوير أول مشاهد مسلسل "بيضة دهب" الذى تصل حلقاته إلى 13 حلقة من أجل العرض على منصة WATCH it الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث تم وضع خطة للانتهاء منه خلال شهر يناير المقبل لارتباط المخرج بمسلسل رمضانى وأيضاً الأبطال.



بيضة دهب

مسلسل "بيضة دهب" يعتمد على البطولة الشبابية لكلا من إسلام إبرهيم، هنادى مهنى، محمد جمعة، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

ويعد بيضة دهب ثالث المسلسلات التى يتم انتاجها للعرض حصرياً على منصة watch it الرقمية، بعد "شديد الخطورة" من 7 حلقات والذى يقوم ببطولته أحمد العوضى، ريم مصطفى وإخراج حسام على ومنتظر عرضه قريباً، وأيضاً "حشمت فى البيت الأبيض" من 13 حلقة وبطولة بيومى فؤاد وإخراج مصطفى فكرة.