شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. مصطفي قمر يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات فعاليات موسم الرياض، الذي لم يتم الاستقرارعلى موعده بشكل نهائي حتى الآن، ومن المقرر أن يقدم مصطفى قمرخلال الحفل أغاني من ألبومه الجديد، والذي يضم 12 أغنية كاملة.

ومن ناحية أخرى تلقى قمرمؤخرا العديد من الإشادات الايجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد والذى يحمل اسم "ضحكت ليا "، حيث لقى استحسان عدد كبيرمن متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربى داخل مصر.

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ويضم الألبوم أغانى "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، " ضحكت ليا " كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللى تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم..وغيرهما.

يذكر أن مصطفي قمرطرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا " على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا والذى حقق نجاحا كبيرا من كلمات تامر حسين والحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم .