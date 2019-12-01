شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يستعد لتسجيل أغنية جديدة بطابع "مقسوم".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن عمرو الشاذلي مع المطرب أحمد شيبة في أغنية سينجل جديدة تحمل طابع "مقسوم"، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري.
ولم يكشف عمرو الشاذلي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن اسم الأغنية، حيث أكد أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة، ليظهر فيها شيبة بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة.
يذكر أن شيبة طرح مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبي حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شيبة يستعد لتسجيل أغنية جديدة بطابع "مقسوم".. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.