شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يستعد لتسجيل أغنية جديدة بطابع "مقسوم".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن عمرو الشاذلي مع المطرب أحمد شيبة في أغنية سينجل جديدة تحمل طابع "مقسوم"، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري.

ولم يكشف عمرو الشاذلي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن اسم الأغنية، حيث أكد أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة، ليظهر فيها شيبة بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة.

يذكر أن شيبة طرح مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبي حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.