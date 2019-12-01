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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها بصور تجمعها بالفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت إنجي على الصور: "أخيرا، تحس كان في مؤامرة إننا أصلا نتصور صورة عدلة، بحبكم أوي، بردو أخيرا".
يذكر أن إنجي وجدان كرمت من مهرجان الفضائيات العربية، 14 سبتمبر الماضي عن دورها في مسلسل "طلعت روحي"، الذي شارك في بطولته نيقولا معوض، وإسلام إبراهيم، وتامر فرج، وإنعام سالوسة.
كما تشارك إنجي في مسرحية "كوكو شانيل"، التي تخوض بطولتها الفنانة شريهان.
"كوكو شانيل" من إخراج هادي الباجوري، بطولة شريهان ويشاركها العرض كل من أيمن قيسون، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والمسرحية مليئة بالاستعراضات والشخصيات والأغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجى وجدان عن صورها مع أحمد حلمي ومنى زكي: "أخيرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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