شاهد.. حمادة هلال لطلاب جامعة القاهرة: هعملكم حفلة مخصوص

قدم الفنان حماده هلال حفل غنائي ضخم مساء أمس داخل حرم جامعة القاهرة وسط حضور ٥٠٠٠ آلاف طالب وطالبة داخل قاعة القبة بالحرم الجامعي.

حماده قدم عدد كبير من أغانيه التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل بالإضافة لعدد من الأغنيات

االسنجل التي طرحها مؤخرا مثل اشرب شاي.

بعد انتهاء حفل حماده فوجئ بوجود آلاف من طلاب الجامعة وجمهوره خارج القاعة بمحيط الجامعة ولم يسعفهم الحظ لدخول القاعة حيث أنها مخصصة لاستقبال

خمسة آلاف فقط راغم حضور الجمهور قبل الحفل بعدة ساعات.

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وأعلن حماده عن اسفه للجمهور الذي لم يستطيع حضور الحفل اثناء خروجه من الحفل وأكد لهم أنه سيقدم حفلا غنائيا أخر قريبا لطلاب جامعة القاهرة.

بينما حرص حماده هلال علي ظهور صديق عمره الشاعر هادي ابو اليزيد الذي شاركه في عدة نجاحات غنائية.