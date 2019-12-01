قدم الفنان حماده هلال حفل غنائي ضخم مساء أمس داخل حرم جامعة القاهرة وسط حضور ٥٠٠٠ آلاف طالب وطالبة داخل قاعة القبة بالحرم الجامعي.
حماده قدم عدد كبير من أغانيه التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل بالإضافة لعدد من الأغنياتاالسنجل التي طرحها مؤخرا مثل اشرب شاي.
بعد انتهاء حفل حماده فوجئ بوجود آلاف من طلاب الجامعة وجمهوره خارج القاعة بمحيط الجامعة ولم يسعفهم الحظ لدخول القاعة حيث أنها مخصصة لاستقبالخمسة آلاف فقط راغم حضور الجمهور قبل الحفل بعدة ساعات.
وأعلن حماده عن اسفه للجمهور الذي لم يستطيع حضور الحفل اثناء خروجه من الحفل وأكد لهم أنه سيقدم حفلا غنائيا أخر قريبا لطلاب جامعة القاهرة.
بينما حرص حماده هلال علي ظهور صديق عمره الشاعر هادي ابو اليزيد الذي شاركه في عدة نجاحات غنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حمادة هلال لطلاب جامعة القاهرة: هعملكم حفلة مخصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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