شاهد.. احلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - أشعلت الفنانة أحلام برنامج ذا فويس بتصرفها الغريب مع المتسابقة المغربية رباب ناجد.

فقد حرصت احلام على تحية المتسابقة رباب، بعد ابداعها على المسرح بطريقتها الخاصة، من خلال الصعود إليها وتقبيل بطنها المنتفخ، ثم بدأت في إشعال الأجواء بتصرفاتها عندما أخذت تتحدث مع طفلة المشتركة التي لم تولد بعد.

وأكدت أحلام أن المتسابقة رباب أبدعت على المسرح، وأخذت تتكلم وكأنها توجه كلامها للجنين بأن والدته ستكون في يوم من الأيام فنانة كبيرة.