شاهد.. مريم اوزرلي مع سيرين عبدالنور: “ما هذه القنبلة؟!”

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو قصير جمعها بالفنانة التركية مريم اوزرلي وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت النجمتان اللبنانية والتركية اثناء التقاطهما صورة معا لتعلق مريم اوزرلي ضاحكة: “ما هذه القنبلة الى جانبي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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