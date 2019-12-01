شكرا لقرائتكم خبر عن الشاويش عطية.. مات متأثراً بسبب إسماعيل ياسين صديق عمره.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياض القصبجى الذى أضحكنا كثيراً ثم مات حزيناً، واحداً من أشهر كوميديانات الزمن الجميل، ارتبط اسمه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، وأصبحا صديقين وكونا ثنائى شهير فى السينما المصرية، لكنه مات حزيناً بسببه.

رياض القصبجى أصيب بمرض نادرعام 1959 عندما كان يصور فيلم "أبو أحمد" مع ملك الترسو فريد شوقى، حيث كان يصور مشاهده فى عرض البحر، وبسبب اختلاف درجات الحرارة تدهورت حالته الصحية، حتى أصيب بشلل نصفى وقتها، وحين أصبح طريح الفراش، لم يقم صديق عمره إسماعيل ياسين بزيارته على الإطلاق، ما تسبب فى حزنه وتدهور صحته، فمات متأثرا بصديقه.

ولد رياض القصبجى فى سوهاج عام 1903 لكنه هرب على الإسكندرية بسبب الثآر، وظل يبحث عن عمل حتى حصل على وظيفة "كمسارى" فى السكة الحديد، وبعدها قرر أن يدافع عن حبه للفن، حتى ألتحق بعدة فرق مسرحية، ثم أنتقل إلى النجومية.