شاهد.. دنيا وايمي سمير غانم يغنيان “ملطشة القلوب” على طريقتهما!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 02:42 صباحاً - نشرت الأختان دنيا وايمي سمير غانم عبر حسابيهما على موقع انستغرام، مقطع فيديو طريف. وظهرت دنيا وايمي سمير غانم في الفيديو أثناء غنائهما لأغنية “ملطشة القلوب” للفنان مصطفى شوقي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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