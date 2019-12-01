عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب.. شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 02:42 صباحاً - علّقت الفنانة المصرية عفاف شعيب على خلع عدد من الفنانات للحجاب مؤخرا وبالتحديد الفنانات سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة.

كلام عفاف شعيب جاء خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج “تحيا الستات” على قناة “النهار” حيث قالت أنها انزعجت للغاية من خلع الفنانتين شهيرة وسهير رمزي للحجاب.

وقالت عفاف شعيب: “الاتنين دول بقالهم 27 سنة محجبات.. ليه؟ بعد 27 سنة بتقلعوا ليه؟ كملوا.. بس هو كل واحد حر.. لكن زعلت لأنه بعد السنين دي كلها الناس كانت الناس حباهم بالحجاب وهما ما شاء الله حلوين وقمامير وكل حاجة، فا معرفش ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ أكيد حد وسوس لهم وقالهم حجاب إيه”.

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تابعت أنهما لو خلعتا الحجاب قبل أكثر من 10 سنوات من الآن لما انزعجت لهذه الدرجة، “لكن دلوقت وفي السن ده؟!” على حد تعبيرها.

وعن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب، أكدت عفاف شعيب أنها لم تتقبل خلعها للحجاب وانتقالها المفاجئ من اللبس المحتشم لعكس ذلك، مضيفة: “طب لبستيه ليه؟؟ عشان كنتي مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد جايلك وقالك اتحجبي؟.. مينفعش، يا تلبسيه وأنتي مقتنعة إنه فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى يا متلبسيهوش”.

استطردت: “حلا ربنا يردها إليه ردا جميلا.. بس حتى لو قلعتيه التزمي باللبس انتي ذقتي طعم الطاعة والالتزام، فالتزمي بحدود معينة مينفعش تقلعي كده مرة واحدة.. أنا لو دفعولي مليار دولار لا يمكن أقلعه خلاص ده اتفرض عليا مش لعب عيال”.