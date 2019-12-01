روبي تشعل حفل After Party ختام مهرجان القاهرة بالرقص والغناء.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية روبي حفل After Party ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

روبي أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغانيها، منها: “ليه بيداري”، “يا الرموش”، و”أنت عارف ليه”، والتي رقصت على نغماتها أيضا، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل.

الفنانة المصرية تألقت خلال الحفل بفستان ذهبي قصير مزين بالشراشيب، وجمعت شعرها لأعلى في تسريحة أنيقة، وتزينت بمكياج قوي.

وكانت الفنانة المصرية روبي قد كشفت مؤخرا أسباب اعتذارها عن المشاركة في بطولة مسرحية “علاء الدين” بطولة الفنان أحمد عز.

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الفنانة المصرية أكدت، في تصريحاتها لبرنامج Et بالعربي، أنها لم تنسحب من المسرحية، بل هي من الأساس لم تتعاقد عليها.

أما عن سبب عدم اتفاقها على المسرحية من الأساس، قالت إن السبب هو وجود تعارض في المواعيد، لافتة إلى أن المسرح يعني التفرغ والتدريبات وهو ما لم يكن مناسب مع مواعيدها.

وبعد اعتذار الفنانة روبي عن بطولة المسرحية، وقع الاختيار على الممثلة تارا عماد لتقوم ببطولتها بجانب الفنان أحمد عز، وهي من إخراج مجدي الهواري.