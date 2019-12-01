علاء مرسي: مواقع التواصل اختراع عظيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري علاء مرسي، عن علاقته بالسوشيال ميديا، مؤكدًا أنه يدير صفحاته بنفسه ويقوم بالرد على كل المتابعين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الجمعة في مصر”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه يملك صفحة على موقع “فيس بوك”، اسمها “الموهوبين” ويقوم بإداراتها، وبها 7 آلاف مشترك ويقوم بالرد عليهم جميعًا.

وتابع، أنه يملك صفحة شخصية واحدة، ويوجد أكثر من 320 صفحة أخرى تحمل اسمه ولا تمت له بصلة وكل يومين يحاول إغلاق واحدة منهم، مشيرًا إلى أنه من محبي استخدام “إنستجرام”، كما أنه لا يجيد التعامل مع “تويتر”.

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وعن مزاياها وعيوبها قال: “السوشيال ميديا عظيمة لأنني تعرفت على أصدقاء لي من الابتدائي يعيشون خلال الوقت الحالي في كندا، ولكني أعيب عليها الردود الغير لائقة والخارجة عن الأدب، وتدني لغة الحوار”، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا هي التي خلقت التنمر لدينا.

كما تحدث عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، مؤكدًا أنه كٌسر بعد رحيله، وأن وفاته احدثت هزة في الشارع المصري بسبب حب الناس له.