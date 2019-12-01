مشهد بفيلم سلمان خان Dabangg 3 يتسبب بحرب «هاشتاجات» على تويتر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا جدال في كون النجم الهندي البارز سلمان خان أحد أكثر النجوم المحبوبين في الهند، وهو حاليًا في حالة من التأهب والاستعداد تمامًا لإصدار فيلمه الجديد Dabangg 3.

تؤكد تقارير متداولة أنه لا داعي للقلق على فنان الهند المحبوب، وفيلمه الجديد على الإطلاق، وذلك عقب حالة من الجدل تعرض لها بسبب مشهد، حيث أظهر جمهور ومتابعي “شولبول باندي” دعمًا كبيرًا له على منصات التواصل الاجتماعي.

بحسب تقرير لموقع mid-day الهندي، قام العديد من المشجعين بالإساءة إلى مشهد معين تم تصويره في أحد أغاني العمل بعنوان “Hud Hud Dabangg”، يظهر فيه سلمان خان وهو يرقص مع بالقرب من نهر نارمادا المقدس لدى الهندوس.

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في وقت سابق تحول هذا الجدل الى حالة “تريند” على تويتر، وقد بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في معارضة الفيلم من خلال تدشين هاشتاج# BoycottDabangg3 ، معربين عن آرائهم حول كيفية تأثير الفيلم على المشاعر الدينية.

من ناحية أخرى، رد محبو سلمان بتدشين هاشتاج مضاد يحمل عنوان # AwaitingDabangg3 على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الفيلم، أظهروا من خلاله مدى حبهم لنجمهم، حيث تخطى في أقل من يوم،أكثر من 1.2 مليون.

من المتوقع، أن يتم إطلاق أغنية جديدة للفيلم، في حدث كبير في مومباي من هذا الأسبوع، حيث تعد الأغنية الأكثر انتظارًا لهذا العام.

أخرج فيلم Dabangg 3 الذي طال انتظاره برابوديفا Prabhu Deva وإنتاج سلمان خان Salma Khan وارباز خان Arbaaz Khan ونيخيل ادافاني Nikhil Dwivedi تحت شعار Salman Khan Films ومن المقرر إطلاقه في 20 ديسمبر من هذا العام.