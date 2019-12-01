سلاف فواخرجي مازالت تحمل ملامح الطفولة.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورة سلاف فواخرجي، وفتحت معهم صندوق ذكرياتها، ونشرت صورة من طفولتها، ظهرت فيها مع ابنة خالتها، معلقة عليها: «صباحو.. سوان بنت خالتي وأنا»

فانز وزان تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها الفنانة، مؤكدين أنها مازالت تحمل الكثير من براءة طفولتها، كما ألمحوا إلى أنها بنفس جمال الملامح حتى الآن، ومن أبرز تعليقاتهم؛ «قمر من يومك»، «ملامحك هي هي»، «فدوه سبحان الله نفس الخلقة».

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من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض أحدث مسلسلاتها «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، وتشارك في بطولته أمام حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

يُذكر أن سلاف شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بعملين هما «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، و «ناس من ورق» أمام النجم السوري دريد لحام.