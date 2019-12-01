عبير صبري: أوقعني في حبه بعد 4 أيام من التعارف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية عبير صبري، على قصة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها المحامي أيمن بياع، وكيف تم التعارف بينهما.

عبير صبري، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية غنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “الزواج زود الصبر داخلي، وزوجي أيمن هو سفير نوايا حسنة ويعمل محامي، وكان يعمل مبادرة في بيروت للاجئات السوريات وأحضروا فنانين من مصر والحملة الخاصة به اختارتني مع الفنانة صفية العمري وتعرفنا على بعض”.

Advertisements

وأضافت: “هو قال لي عندما شاهدني وأنا نازلة في المطار شعر بانجذاب ناحيتي وهو مؤمن بالحب من النظرة الأولى وأنا حبيته بعد 4 أيام، والحمد لله تعارفنا كان في حاجة خير، وهو هادئ وكتوم جدًا”.

وتابعت: “قد تشعرين أنه لا يفهم ما يحدث أمامه ولكن يفاجئك أنه فاهم ما يدور حولك، وهو برج العذراء، وهو صبور وكنت أخشى من نقطة أن يؤثر الزواج على عملي الفني ولكنه مهتم بعملي ويدفعني للأمام وأحكي له أدواري ويشاهد باهتمام، وهو يطالبني بأخذ خطوات أوسع تتناسب معي، وهو مش عايش في مصر وأنا لا أحب هذا الأمر حقيقة ولكن هذه طبيعة عمله وعملي”.

واستطردت: “أهم قضية في حياتي لم أتمكن من حلها، لأنني كنت أعاني من هواجس هل الحب أهم حاجة في الحياة أم الاختيار السليم والعقل والمميزات التي ستحصلين عليها لارتباطك بالشريك وشخصيتي تقول لي الحب أهم وكنت أصدم كثيرا، حتى أثبت أنه بالفعل الأهم”.

الفنانة المصرية أضافت: “الحب والتفاهم والإمكانيات المادية مهمة لكي نكون عاقلين ومش كذابين، وهي مجموعة حاجات لكي تستمر العلاقة في النجاح وكل سنة فيه اختبارات ومن أمامك يتغير ولازم الاثنين يكونوا على مسافة واحدة في العلاقة لأنه أصبح هناك خطاب كراهية بين الرجال والستات وكل واحد يرمي أخطاءه على الثاني”.