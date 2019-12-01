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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه عفاف شعيب لسهير رمزي وشهيرة: قلعتوا ليه في السن ده؟! والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
سهير رمزي وعفاف شعيب وشهيرة
علّقت الفنانة عفاف شعيب على خلع عدد من الفنانات للحجاب مؤخرا، فضلا عن انتشار ظاهرة تمثيل الفنانات بالباروكة بدلا من الحجاب.
أوضحت شعيب خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات" على قناة "النهار"، أنها انزعجت للغاية من خلع الفنانتين شهيرة وسهير رمزي للحجاب مؤخرا، قائلة: "الاتنين دول بقالهم 27 سنة محجبات.. ليه؟ بعد 27 سنة بتقلعوا ليه؟ كملوا.. بس هو كل واحد حر.. لكن زعلت لأنه بعد السنين دي كلها الناس كانت الناس حباهم بالحجاب وهما ما شاء الله حلوين وقمامير وكل حاجة، فا معرفش ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ أكيد حد وسوس لهم وقالهم حجاب إيه".
تابعت أنهما لو خلعتا الحجاب قبل أكثر من 10 سنوات من الآن لما انزعجت لهذه الدرجة، "لكن دلوقت وفي السن ده؟!" على حد تعبيرها.
وعن أزمة خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب، أكدت عفاف أنها لم تتقبل خلعها للحجاب وانتقالها المفاجئ من اللبس المحتشم لعكس ذلك، مضيفة: "طب لبستيه ليه؟؟ عشان كنتي مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد جايلك وقالك اتحجبي؟.. مينفعش، يا تلبسيه وأنتي مقتنعة إنه فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى يا متلبسيهوش".
استطردت: "حلا ربنا يردها إليه ردا جميلا.. بس حتى لو قلعتيه التزمي باللبس انتي ذقتي طعم الطاعة والالتزام، فالتزمي بحدود معينة مينفعش تقلعي كده مرة واحدة.. أنا لو دفعولي مليار دولار لا يمكن أقلعه خلاص ده اتفرض عليا مش لعب عيال".
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