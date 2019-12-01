الفنان المصري محمود العسيلي يردُّ من جديد على جمهوره بشكلٍ غير لائق!

الأحد 1 ديسمبر 2019

محمود العسيلى

أثار الفنان المصري محمود العسيلي، غضب جمهوره مجددًا، بعد أزمة الفيديو الشهير "بالواسطة"، ليعود مرة أخرى بالردّ على أحد متابعيه بشكل غير لائق، من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام".



وردّ العسيلي على العديد من الأسئلة التي طرحها الجمهور عليه من خلال خاصية "ستوري الإنستغرام"، وكان من بينها رده على أحد متابعيه الذي قال له :"معنديش واسطة عشان أسألك"، ليرد عليه الفنان المصري بنفس الطريقة مجددًا قائلًا له "هات واحدة .. أنا مستنيك".

كما ردّ العسيلي، أيضًا على فكرة حبه لخطيبته بعد سؤال أحد متابعيه الذي قال له "بتحب خطيبتك" ليرد العسيلي بسخرية قائلًا "خطبها غلاسة".

كان المطرب المصري محمود العسيلي، افتعل أزمة بسبب تصرفه الذي عدّه الغالبية مثيرًا للجدل ولا يصح أن يخرج من فنان؛ إذ أحرج معجبًا طلب التصوير معه في أحد حفلاته، قائلاً: "أنت عندك واسطة عشان تتصور معايا".

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ولم يمرّ وقت كبير على تلك الواقعة؛ إذْ كرّر "العسيلي" الأسلوب نفسه خلال تعامله مع أحد معجبيه؛ إذ أبعد شابًا صعد على المسرح لالتقاط صورة معه، فدفعه العسيلي إلى الأسفل وقال له: "إنت جاي تضربني ولا إيه؟".

ووصف المطرب محمود العسيلي، الشخص صاحب فيديو الواسطة بـ"المزعج والزنّان"، وذلك خلال رده على إحدى متابعاته، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وبدأت القصة عندما روّج "العسيلي" لأغنيته الجديدة التي يقدّمها كإعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول، برفقة مواطنه مصطفى حجاج، حيث علّقت المتابعة على أغنية العسيلي الجديدة بالقول: "المشكلة إني زي ناس كتير مش عارفة أرجع أحب أسمعه تاني بعد الموقف اللي حصل منه".

الأمر الذي دفع "العسيلي" للرد بغضب وحسم في ذات الوقت فقال: "أنا اعتذرت على فكرة على أسلوب الكلام، المفروض أعتزل عشان ‏قولت لواحد مزعج وزنان من منظمين الحفلة".

يُذكر أن محمود العسيلي، فاجأ جمهوره بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في منتجع مراسي بالساحل الشمالي في مصر، حيث نشر فيديو عبر "إنستغرام" ظهر فيه يقوم بتقديم دبلة الخطوبة لخطيبته.

وكان العسيلي يظهر مع خبيرة التجميل بشكل متكرر مؤخرًا؛ وهو ما أثار الجدل والعديد من التساؤلات بعد نشره صورًا معها، عبر حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ أكثر من مرّة ولم يكن يُفصح عن طبيعة علاقته بها منذ فترة.